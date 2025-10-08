Нацкомпания получит исключительное право на добычу урана
Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс
Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана", передает BAQ.KZ.
Инициатива депутатов направлена на привлечение инвестиций в разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.
В частности, планируется предоставить национальной компании в области урана эксклюзивное право на проведение операций по его добыче, а также возможность резервировать территории разведки урановых оруденений и залежей урана.
Одобренным законопроектом вводится понятие "малоизученные территории". Для недропользователей, работающих в таких зонах, предусмотрено приоритетное право перехода с лицензии на геологическое изучение недр на типовой контракт на разведку и добычу углеводородов. В обмен на это компании обязуются в течение первых трёх лет провести двухмерную сейсморазведку на площади, охватывающей не менее 30% контрактной территории, и бурение не менее одной разведочной скважины. Вместе с тем определён порядок отнесения территорий к малоизученным и установлена типовая форма контракта на разведку и добычу углеводородов на таких участках недр.
В случае обнаружения на малоизученных территориях крупного месторождения законопроект обязует недропользователя передать не менее 50% доли права недропользования национальной компании в области углеводородов. Она в свою очередь должна возместить ему часть расходов на разведку согласно данным налогового учёта.
Также предлагается упростить процедуру аукциона на малоизученных территориях и установить срок его проведения до 1 месяца (по другим территориям он составляет 2 месяца и более). Если на аукцион будет допущен один участник, то он признаётся победителем (по другим территориям в таком случае аукцион объявляется несостоявшимся).
Кроме того, поправки запрещают недропользователям продавать контракты на разведку и добычу углеводородов в первые три года их действия. А для нацкомпаний в области углеводородов вводится трёхлетнее ограничение на резервирование территорий, также устанавливается трёхлетний срок, в течение которого они могут получить право недропользования через прямые переговоры.
