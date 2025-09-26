В социальных сетях распространилась информация о том, что на курорте Бурабай якобы зафиксирован грязный воздух. В качестве источника указывался зарубежный ресурс IQAir, передает BAQ.KZ.

В ГНПП "Бурабай" опровергли эти данные, подчеркнув, что они недостоверны и не отражают реальной ситуации.

"На территории национального парка в 2023 году установлена современная метеостанция, которая фиксирует в том числе уровень мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — ключевой показатель качества воздуха. По данным за 2024 год превышений санитарных норм не зафиксировано. Воздух в Бурабае соответствует требованиям и безопасен для здоровья", — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Там отметили, что публикации со ссылкой на IQAir вводят людей в заблуждение, так как сайт не располагает достоверной информацией о состоянии воздуха в регионе.

"Бурабай — это курорт с уникальной природой, и наши данные подтверждают: воздух здесь чистый", — добавили в ГНПП.