В Астане состоялось заседание экспертного клуба «SARAP» на тему: «Научно технологический суверенитет как конституционный приоритет развития государства», передает BAQ.KZ.

Мероприятие организовано НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства культуры и информации РК.

В рамках мероприятия обсуждалась роль научно-технологического суверенитета как ключевого фактора укрепления государственной независимости и конкурентоспособности страны в преддверии всенародного референдума по принятию новой Конституции.

Основное внимание было уделено переосмыслению научных подходов, совершенствованию системы управления наукой, модернизации механизмов финансирования и поддержке молодых исследователей.

В заседании приняли участие представители научного сообщества, исследовательских организаций и объединений молодых ученых.

Модератором мероприятия выступил руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым.

«Научно-технологический суверенитет сегодня выступает не только стратегическим ориентиром развития, но и важным элементом конституционного укрепления государственности. От качества институциональных решений в сфере науки, образования и промышленности напрямую зависит конкурентоспособность страны и ее способность обеспечивать устойчивое развитие в долгосрочной перспективе», – отметил он.

Директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов подчеркнул необходимость корректировки устоявшихся представлений о некоторых аспектах отечественной истории и расширения историографической базы за счёт альтернативных источников и зарубежных исследований. Также отметил проблему субъективности научной экспертизы и предложил внедрить автоматизированный алгоритм отбора и оценки проектов для минимизации влияния человеческого фактора.

Председатель Евразийской ассоциации международных исследований Светлана Кожирова раскрыла стратегический потенциал науки в Казахстане. В своем выступлении она представила обзор зарубежных публикаций о нашей стране, отметив, что в них подчеркиваются сильные позиции Казахстана в сфере ядерной науки, разработки критически важных минералов, аграрных исследований и развития цифровых решений.

Председатель ОО «Young Researchers Alliance» Асия Ермухамбетова акцентировала внимание на кадровом измерении научной деятельности. Она подчеркнула необходимость долгосрочного характера исследований, которые зачастую рассчитаны на 3 и более лет, и обозначила необходимость пересмотра действующих регуляторных и конкурсных механизмов для обеспечения устойчивого развития исследовательских коллективов. Отдельно была отмечена проблема неопределённости карьерных траекторий молодых учёных и нестабильности условий труда, что существенно снижает приток специалистов в возрасте до 30 лет в научную сферу.

Председатель Клуба молодых учёных Ассамблеи народа Казахстана Эльмира Отар отметила, что нормативная архитектура управления наукой в целом сформирована. Вместе с тем её практическая эффективность остаётся ограниченной из-за процедурных и организационных сбоев.

Докторанты ведущих вузов страны также представили ряд предложений по развитию научной сферы и подчеркнули значимость укрепления её конституционного статуса. В числе инициатив были обозначены меры по автоматизации процедур экспертизы, дифференциации критериев оценки научных результатов в зависимости от направлений исследований, а также формирование прозрачных и понятных моделей профессионального роста для исследователей.

По итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что укрепление научно-гуманитарного и научно-технологического суверенитета требует комплексного подхода: расширения историографической базы и обновления академических концепций, повышения прозрачности конкурсных процедур, создания устойчивой научной инфраструктуры.