Научный фестиваль в Астане собрал рекордное число гостей
PRO.NRG FEST 2026 в Астане собрал более 10 тысяч участников
В Астане 11 апреля прошел юбилейный научно-популярный фестиваль PRO.NRG FEST 2026, собравший более 10 тысяч участников.
Как передает BAQ.KZ, мероприятие объединило школьников, педагогов, ученых, родителей, а также представителей бизнеса и некоммерческого сектора.
Фестиваль прошел в преддверии Дня науки и Дня космонавтики. В этом году его ключевой темой стала вода, а концепция «Flow of Science» была посвящена вопросам сохранения водных ресурсов.
Организаторами выступили фонд Caravan of Knowledge и компания «Шеврон».
По словам учредителя фонда Зарины Биюмбаевой, фестиваль стал площадкой, где знания переходят в практику, а участники могут почувствовать себя исследователями.
Президент «Шеврон Евразия» Дерек Магнесс отметил, что такие проекты помогают развивать у молодежи любознательность и интерес к науке через практический опыт.
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов подчеркнул, что подобные инициативы важны для формирования у школьников научного мышления и бережного отношения к окружающей среде.
Программа фестиваля включала более 40 выступлений и 35 интерактивных форматов - от научных квестов до digital-зон.
Отдельное внимание уделили педагогам: обсуждались современные подходы к обучению, развитие школьных стартапов и профилактика профессионального выгорания учителей.
Также участники могли посетить лекции по физике, математике, биологии и астрономии, а в рамках секции Art&Science - увидеть, как наука пересекается с искусством.
Одной из центральных тем стала проблема водных ресурсов. Эксперты обсудили дефицит питьевой воды и современные методы ее очистки.
В рамках фестиваля прошел конкурс «Дебют в науке» среди школьников. Учащиеся представили более 100 проектов - от моделей гидроэнергетики до систем фильтрации воды.
Еще одной новинкой стал вечер астрономических наблюдений. Участники смогли увидеть через телескопы Юпитер и двойную звезду Мицар и Алькор.
Организаторы отмечают, что PRO.NRG FEST продолжает развиваться и укрепляет статус одной из ведущих образовательных платформ в Казахстане.
