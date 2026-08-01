Наука и высшее образование: в каком направлении развивается Казахстан?

Развитие науки и высшего образования является одним из стратегических приоритетов, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В поручениях Президента особое внимание уделяется повышению качества образования, укреплению научного потенциала, развитию прикладных исследований и их интеграции с реальным сектором экономики. Среди ключевых задач — подготовка специалистов с учетом потребностей рынка труда, внедрение инноваций и формирование экономики, основанной на знаниях.

С 1 по 10 августа в Казахстане пройдет декада, посвященная Дню Абая. Идеи великого поэта и мыслителя о просвещении, науке и постоянном самосовершенствовании сохраняют свою актуальность и находят отражение в развитии высшего образования и науки как основы экономической модернизации и технологического прогресса страны.

В Казахстане формируется единая экосистема, объединяющая подготовку кадров, научные исследования, инновации и международное сотрудничество. Среди приоритетных направлений — привлечение зарубежных вузов, поддержка молодых ученых, цифровизация науки и коммерциализация научных разработок.

Проводимые реформы направлены на повышение доступности качественного образования, привлечение инвестиций в науку, укрепление конкурентоспособности отечественных университетов на международном уровне и подготовку специалистов, отвечающих требованиям экономики знаний.