Несмотря на миллиарды тенге, влитые в сельское хозяйство, Казахстан продолжает зависеть от импорта продовольствия. Эксперты говорят о неэффективном субсидировании, в то время как чиновники рапортуют о системной поддержке фермеров и первых успехах диверсификации. Сможет ли отечественный агросектор избавить страну от импортной зависимости, читайте в материале корреспондента Baq.kz.

Казахстан продолжает зависеть от внешних поставок по многим важным продовольственным товарам. С начала года объем ввезенной из-за рубежа продукции АПК вырос почти на 2,3 %. Такие данные приводят в Бюро нацстатистики. В денежном выражении - это 3,5 миллиарда долларов США. К слову, доля импорта во внешней торговле республики не сокращается на протяжении многих лет и, по-прежнему, превышает 40%.

По данным министерства торговли и интеграции, высокая импортная зависимость сохраняется по таким ключевым продуктам, как мясо птицы, сыров, творога, сахара, колбасных изделий и рыбной продукции. По некоторым категориям она превышает 50-70 %. А по социально значимым – 16-17%. Это ключевые товары агропромышленного сектора.

Доля сельхозпроизводства в ВВП Казахстана не превышает в среднем 5 % и остается крайне низкой. И это несмотря на его высокую экономическую значимость. За последние 10 лет финансирование фермеров увеличилось почти в 10 раз.

"Если ранее на весенне-полевые и уборочные работы выделялось 70 миллиардов тенге, то в текущем году эта сумма увеличена в 10 раз и составила 700 миллиардов тенге, а финансирование посевной 2025 года начато еще с ноября прошлого года. В будущие годы объемы льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ будут доведены до 1 триллиона тенге", - сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Депутат Серик Егизбаев отмечает, что без поддержки сельского хозяйства практически не обходится ни одно государство. В мажилисе он возглавляет комитет по аграрным вопросам. По его словам, датируют отрасль и европейские страны, и те же Америка с Канадой. Поэтому Казахстан - не исключение. Однако важно контролировать эффективность использования госсредств, уверен парламентарий.

"Считаю, что очень правильную тактику и стратегию выбрало правительство. Вы знаете, сейчас будет постепенный отход от сплошного субсидирования к доступному кредитованию. Уже два сезона у нас под 5 % кредитуют весенне-полевые и уборочные работы. И достаточно длинные кредитные ресурсы мы должны добиться, чтобы были. Плюс отдельно хотел бы сказать, хорошую программу запустило МСХ по льготному кредитованию животноводства", - отмечает депутат.

На протяжении 30 лет упор в агропромышленном комплексе делали на развитии растениеводства. На поддержку этого направления ушло больше двух третей все госсубсидий, отмечает Серик Егизбаев. При этом исторически такая традиционная отрасль для республики, как животноводство, осталась на втором плане. В этом году на льготное кредитование этой сферы впервые выделено 50 миллиардов тенге.

"Считаю, что это очень хороший проект и об этом мы тоже должны говорить. Поэтому поддержка отрасли АПК идет системная, планомерная и мы результаты уже видим. В перспективе должны ожидать и дополнительные результаты в виде снижения цен на продукты питания. Это то, что ждет население. Мы можем рассказывать про госпрограммы, про поддержку, но если казахстанцы на полках магазина не увидят доступные и качественные продукты питания отечественного производства, то говорить о реформах, смысла нет", - подчеркивает депутат.

При этом быстрого результата достичь сложно, заключил мажилисмен. Его коллега сенатор Ольга Булавкина во время выездов в регионы этим летом встречалась с фермерами. Об их проблемах знает не понаслышке, она также входит в комитет по аграрным вопросам. Парламентарий уверена, что государство должно больше поддерживать средние и малые хозяйства. Сейчас основную часть субсидий получают крупные агробизнесмены.

"Они находятся в таком состоянии, когда они ждут больше господдержки, но, к сожалению, не до конца ее получают. Порой несвоевременно доходят субсидии, нужно обратить на это внимание. Особенно в сфере переработки, потому что в данном случае переработка должна стать основной развития предпринимательства в селах", - поделилась депутат.

Заместитель председателя казахстанской ассоциации экспортеров KazGrain Алибек Атай и вовсе считает, что уровень господдержки фермеров в республике недостаточный. Он также напоминает, что дотации в тех или иных формах получают фермеры во всем мире.

"В странах Европейского союза уровень финансирования сельского хозяйства в последние годы составил 300 долларов США на 1 га сельхозугодий. В Японии – 473 доллара США за 1 га. В Америке – 324 доллара, в Канаде – 188 долларов, а в Казахстане – 10 долларов США/га. Кроме того, наша республика кратно проигрывает по доле АПК в ВВП партнерам по ЕАЭС. Поэтому, чтобы отрасль могла конкурировать не только на внешних рынках, но даже - на внутреннем при засилии импорта из соседних государств, нужно обеспечивать фермеров стабильным уровнем господдержки. Текущий уровень не закрывает обязательства перед ними", - считает Алибек Атай.

АПК дает самый мультипликативный эффект для экономики, подчёркивает представитель казахстанской ассоциации экспортеров. По его подсчетам, для развития отрасли дополнительно требуется больше 300 миллиардов тенге. Особенно остро стоит вопрос по субсидированию ставки вознаграждения.

"Отсутствие средств на финансирование субсидируемой части приводит к удорожанию кредитного продукта. То есть от погашения полной ставки вознаграждения до момента выделения средств из бюджета. К примеру, только по Акмолинской области дополнительная потребность составляет 70,8 миллиардов тенге. По программам субсидирования животноводства, стоимость части затрат на пестициды, на семена по заявкам 2025 года и вовсе не оплачены. Выделенный бюджет текущего года освоен по исполнению обязательств 2024 года", - заключил Алибек Атай.

Аграрий из Акмолинской области Марат Козбагаров на протяжении 27 лет занимается полеводством. В этом году зерновыми и зернобобовыми засеял 4 тысячи гектаров. В его хозяйстве около 100 голов КРС и 90 баранов. Он подтверждает, что до сих пор крестьяне из его региона не получили возмещение по затратам.

В целом, продолжает фермер, из-за отсутствия должной инфраструктуры в селах, вести хозяйство становится все сложнее. Люди уезжают, из-за чего возникает дефицит рабочей силы. Заниматься выращиванием пшеницы становится не выгодно, поэтому многие сокращают площади посевов. Себестоимость зерна на рынке выше, чем закупочная цена.

"Что касается себестоимости пшеницы, то сейчас в среднем – 96 тысяч тенге. А покупают ее по 87 тысяч. (…) Дожди прошли, дороги размыло, и мы не могли вывезти пшеницу. На элеваторах долго стоишь, мест нет, с прошлого года урожай залежался. (…) С трейдерами говорим, у них, для сравнения, 2 года назад аренда вагона стоила 700 тысяч тенге, а сейчас полтора миллиона. Соответственно, все это ложится на нас. Мы все взаимосвязаны: трейдеры, покупатели, продавцы, производители пшеницы", - говорит Марат Козбагаров.

Тем временем, власти ставят задачу - постепенно сократить площади пшеницы. Приоритет теперь отдают масличным, кормовым, овощным, а также бахчевым культурам.

Известный казахстанский аграрий Геннадий Зенченко говорит, что раньше идея диверсификации вызывала недоверие и скептицизм среди фермеров. Спустя 3 года они убедились в обратном. Появились новые вызовы, связанные с севооборотом, но доходность с каждого гектара заметно возросла. Важную роль сыграла именно господдержка, которая стала более адресной, считает он.

"С нашего гектара за счёт масленичных культур, бобовых, фермеры могут получать большую выгоду - будем так говорить, доход. (…) Президент сказал, и это не пустые слова - триллион тенге в поддержку финансирования был выделен. И самое главное, то, что мы просили, дайте нам финансирование в конце года для того, чтобы рассчитаться с кредитами, получить новые. Программа "Кен дала" заработала с декабря прошлого года. И фермеры получили вовремя кредиты, которые позволили оплатить удобрения, топливо, запасные части и даже приобрести технику", - отмечает Зенченко.

Особенно выгодными стали условия на покупку удобрений, что серьёзно повысило рентабельность. А технологический прогресс и качественные семена позволяют в разы увеличить урожайность, делится опытный аграрий.

"На примере своего хозяйства скажу, что такое технологии. Если раньше с земли получали 20 центнеров с гектара, то сегодня – 40. Это благодаря технике, удобрениям, качеству семян и погодным условиям. Поэтому то, что в послании было сказано о том, что сегодня влито столько денег в сельское хозяйство, извините сегодня фермеры могут гордо сказать спасибо", - продолжает глава КТ "Зенченко и К".

Параллельно с растениеводством в стране активно развивается переработка сырья, что позволяет повысить добавленную стоимость продукции, рассказывает Геннадий Зенченко. По его словам, президент подчёркивает важность не просто экспорта сырья, а создания конкурентоспособной переработанной продукции. Это открывает новые возможности и на рынках кормовых добавок. В республике уже производят комбикорма для Европы и Китая. Тем не менее, несмотря на успехи, отечественное животноводство пока остаётся проблемным направлением.

"Мы говорим про цифровизацию, про искусственный интеллект, это все будет, никуда от этого не денемся. Это жизнь. Другой вопрос, где наука? Не фермеру же все это делать. Приходите на рынки и говорите, ребята, есть отработанная программа, работает вот так, получите столько. (…) Но мы науку не видим. Да, есть большое финансирование науки, но результатов – нет. Нужны непосредственные научные разработки, которые должны сегодня работать", - уверен он.

Зенченко отмечает, что без активного участия научных институтов дальнейшее развитие аграрного сектора невозможно. Фермеры должны научиться доверять технологиям и использовать последние достижения.

Получить господдержку при соответствии установленным требованиям могут все участники рынка, утверждают в МСХ, как малые, так и крупные хозяйства.

"Основным фактором является структура самого сельхозпроизводства: крупные хозяйства обладают большими земельными массивами, поголовьем скота и объемами выпускаемой продукции, соответственно, их затраты выше. Так как практически все субсидии носят компенсационный характер (возмещение фактически понесенных затрат), то объем получаемой поддержки у таких хозяйств объективно выше", - ответили в профильном министерстве.

За счет поддержки фермеров, считают в минсельхозе, удалось добиться положительной динамики. Увеличиваются объемы производства сельхозпродукции, фермеры не только обновили оборудование, но и смогли закупить современную высокопроизводительную технику.

За 5 лет в основной капитал сельского хозяйства приток инвестиций увеличился более чем в полтора раза. Если в 2020 году речь шла о сумме в размере 565 миллиардов тенге, то в прошлом – 919 миллиардов тенге. В ведомстве также отметили рост объема производства продуктов питания с начала года.

"За 8 месяцев текущего года, объем производства продуктов питания в денежном выражении составил 2 476,7 миллиардов тенге, что на 19 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщили в МСХ.

За семь месяцев в животноводстве рост составил почти 3,4 %, а в растениеводстве – 5%. За последние годы экспорт продукции АПК также вырос в 1,7 раза и превысил миллиардов долларов США.

"Для устойчивого развития реализуется Концепция развития АПК до 2030 года. Она направлена на диверсификацию посевов, увеличение переработки до 70%, рост урожайности и производительности труда, а также привлечение инвестиций и обеспечение семенами отечественной селекции на 80%", - прокомментировали в министерстве.

Ранее в Высшей аудиторской палате представили подробный анализ состояния отечественной сельхоз отрасли и перечислили главные факторы, которые, по их мнению, тормозят развитие агропромышленного комплекса республики. Это слабый контроль за продзапасами, несогласованность программных документов и невыполнение индикаторов самообеспеченности.

К слову, по отчету государственных ревизоров, в отрасли неэффективно использовали свыше 66 миллиардов тенге. Кроме того, непродуктивно планировали бюджетные средства.

Несмотря на значительные инвестиции и усилия государства, Казахстан по-прежнему остаётся зависимым от импорта ключевых продуктов питания. Проблема не в отсутствии финансирования, а в системных сбоях, считают эксперты. Речь идет о неэффективном управлении, неравномерной поддержке хозяйств, запаздывании субсидий и слабом участии науки. Тем не менее, отдельные успехи уже есть. Это рост производства, диверсификация культур и программа льготного финансирования. Значит, реформы начинают работать.