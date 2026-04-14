Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сагтаганов провёл совещание по вопросам своевременного вывоза мусора. По его словам, в Усть-Каменогорске, Риддере, в Зайсанском, Шемонаихинском районах и районе Алтай выявлены стихийные свалки, передает BAQ.KZ.

«В соцсетях регулярно появляются жалобы на переполненные контейнеры. Некоторые из них не вывозились неделями. Это говорит о том, что контейнеров не хватает. Нужно пересмотреть нормативы и увеличить их количество», - сказал аким ВКО.

Отдельно он обратил внимание на то, что часть жителей проживает без регистрации. Эти люди не учитываются при планировании, но фактически создают дополнительную нагрузку на систему вывоза мусора.

Аким области поручил обеспечить заключение договоров с мусоровывозящими компаниями, ужесточить контроль за гражданами, проживающими без регистрации с привлечением полиции, а также усилить разъяснительную работу с населением.