"Наведите порядок": Аким ВКО поручил ликвидировать все стихийные свалки в области
В соцсетях регулярно появляются жалобы на переполненные контейнеры.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сагтаганов провёл совещание по вопросам своевременного вывоза мусора. По его словам, в Усть-Каменогорске, Риддере, в Зайсанском, Шемонаихинском районах и районе Алтай выявлены стихийные свалки, передает BAQ.KZ.
«В соцсетях регулярно появляются жалобы на переполненные контейнеры. Некоторые из них не вывозились неделями. Это говорит о том, что контейнеров не хватает. Нужно пересмотреть нормативы и увеличить их количество», - сказал аким ВКО.
Отдельно он обратил внимание на то, что часть жителей проживает без регистрации. Эти люди не учитываются при планировании, но фактически создают дополнительную нагрузку на систему вывоза мусора.
Аким области поручил обеспечить заключение договоров с мусоровывозящими компаниями, ужесточить контроль за гражданами, проживающими без регистрации с привлечением полиции, а также усилить разъяснительную работу с населением.
«У акиматов городов и районов есть неделя, чтобы ликвидировать все свалки. График вывоза должен соблюдаться без сбоев. По повторным нарушениям будем анализировать, если надо - применять штрафы и расторжение контрактов. Больше никаких оправданий не принимается. Наведите порядок!», - заключил Нурымбет Сагтаганов.
