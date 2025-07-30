Северная часть Румынии переживает одно из самых разрушительных наводнений последних лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

В уезде Сучава, где за считанные часы выпала месячная норма осадков, пострадали более 2500 человек. Власти уже подтвердили гибель не менее семи человек, в том числе — в результате обрушения зданий и затопления домов.

Сильнее всего стихия ударила по городу Броштени и деревне Неагра. Потоки воды смыли целые улицы, разрушили дома, а грязевые лавины засыпали автомобили и повредили линии электропередачи. Некоторые населённые пункты оказались полностью отрезаны от внешнего мира.

К месту бедствия стянуты силы из восьми округов. Пожарные, спасатели и волонтёры круглосуточно работают над расчисткой завалов, восстановлением доступа к отрезанным районам и оказанием срочной помощи. Вертолёты службы экстренной медицинской помощи SMURD эвакуировали 120 человек, ещё 85 удалось спасти наземным транспортом.

Жителям изолированных общин срочно требуются питьевая вода, генераторы, топливо и инструменты для расчистки. Власти пообещали направить в пострадавшие регионы все необходимые ресурсы и оказать поддержку в восстановлении домов и инфраструктуры.

Метеорологи предупреждают: осадки могут возобновиться в ближайшие сутки, что несёт дополнительную угрозу регионам, уже пострадавшим от стихии.