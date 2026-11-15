Наводнения на юге Франции: 23 человека пострадали, женщина пропала без вести
В районе Монпелье зафиксировали до 190 мм осадков за ночь, спасатели получили более 100 вызовов.
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Сильные дожди и наводнения на юге Франции привели к тому, что 23 человека пострадали, еще одна женщина пропала без вести. Поиски 73-летней жительницы продолжаются в департаменте Эро.
Как сообщает Le Parisien со ссылкой на местные власти, женщина исчезла в районе коммуны Могио неподалеку от Монпелье. В коммуне Люнель региона Окситания из-за наводнения пострадали 23 человека.
Непогода также нарушила транспортное сообщение. Автомагистраль A9 на участке между Нимом и Галларгом временно перекрывали. Несколько других дорог оказались затоплены.
По данным метеорологической службы Météo-France, особенно сильные осадки прошли в районе Монпелье в ночь на 15 ноября. В аэропорту Монпелье-Фрежорг зарегистрировали до 190 миллиметров дождя. Из них 153 миллиметра выпали за три часа, а 89 миллиметров — всего за один час.
В пожарно-спасательные службы поступило более 100 вызовов. В основном помощь требовалась водителям, которые оказались заблокированы в автомобилях.
Утром в воскресенье Météo-France отменила оранжевый уровень погодной опасности из-за дождей и наводнений в департаментах Эро, Гар и Буш-дю-Рон.
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