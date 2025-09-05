  • 5 Сентября, 08:34

Наводнения в Индии: почти тысяча человек эвакуированы, сотни домов повреждены

Причиной бедствия стал внезапный селевой поток.

Сегодня, 08:13
Pixabay.com Сегодня, 08:13
Сегодня, 08:13
Фото: Pixabay.com

В округе Рамбaн (Джамму и Кашмир, Индия) сильные дожди, оползни и внезапные паводки нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре и жилым домам. По данным властей, повреждены 283 дома, эвакуированы около 950 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Press Trust of India.

"Стихия также разрушила 84 дороги, повредила 98 систем водоснабжения и 71 линию электропередачи", - пишет издание.

Заместитель комиссара округа Алияс Хан сообщил, что причиной бедствия стал внезапный селевой поток после облачного разрыва 29 августа в деревне Друбла. В результате были затоплены населённые пункты и разрушены объекты инфраструктуры.

В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы, власти оказывают помощь пострадавшим.

