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Наводнения в Иране: один человек погиб, двое пропали без вести

Селевые потоки нарушили связь с тремя селами в провинции Голестан.

11 Октября 2026, 15:16
АВТОР
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Fars 11 Октября 2026, 15:16
11 Октября 2026, 15:16
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Фото: Fars

В результате наводнений и схода селевых потоков в иранской провинции Голестан погиб один человек, ещё двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным Голестанского университета медицинских наук, стихийное бедствие затронуло несколько населённых пунктов провинции, в том числе город Минудешт.

Из-за селевых потоков и наводнений связь с тремя селами в районе Минудешта полностью прервана.

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