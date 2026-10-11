Наводнения в Иране: один человек погиб, двое пропали без вести

В результате наводнений и схода селевых потоков в иранской провинции Голестан погиб один человек, ещё двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным Голестанского университета медицинских наук, стихийное бедствие затронуло несколько населённых пунктов провинции, в том числе город Минудешт.

Из-за селевых потоков и наводнений связь с тремя селами в районе Минудешта полностью прервана.