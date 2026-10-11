Наводнения в Иране: один человек погиб, двое пропали без вести
Селевые потоки нарушили связь с тремя селами в провинции Голестан.
11 Октября 2026, 15:16
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11 Октября 2026, 15:1611 Октября 2026, 15:16
100Фото: Fars
В результате наводнений и схода селевых потоков в иранской провинции Голестан погиб один человек, ещё двое пропали без вести. Об этом сообщает агентство Fars.
По данным Голестанского университета медицинских наук, стихийное бедствие затронуло несколько населённых пунктов провинции, в том числе город Минудешт.
Из-за селевых потоков и наводнений связь с тремя селами в районе Минудешта полностью прервана.
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