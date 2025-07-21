Назначен новый главный врач Алматы
В системе здравоохранения Алматы — новые кадровые изменения.
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На пост руководителя Управления общественного здоровья города назначен Марат Пашимов. Об этом сообщил советник акима города по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин, передает BAQ.KZ. со ссылкой на акимат Алматы.
"Распоряжением акима города Алматы Дархана Сатыбалды с 21 июля 2025 года руководителем управления общественного здравоохранения назначен Марат Орумбасарович Пашимов", - говорится в сообщении
Согласно информации акимата, Марат Пашимов родился 4 октября 1981 года. Обладает степенью кандидата медицинских наук и имеет за плечами более 20 лет профессионального опыта в сфере здравоохранения.
Свою карьеру он начал в 2003 году с должности медицинского брата, затем стал врачом-анестезиологом. В разные годы Пашимов руководил отделением реанимации и телемедицины, работал заместителем главного врача по организационно-методической работе и чрезвычайным ситуациям, а также возглавлял городскую поликлинику и областную клиническую больницу.
Кроме того, он уже знаком с системой управления здравоохранением - ранее он занимал должность руководителя УОЗ, а с 2023 года возглавлял АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" в Алматы.
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