Постановлением Правительства РК Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает BAQ.KZ.

Ерлан Сагнаев родился в 1978 году в Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.

Свою карьеру он начал в 1999 году в Налоговом комитете по Северо-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С 2008 по 2021 год Сагнаев работал заместителем руководителя налоговых департаментов в Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Атырауской областях.

С 2021 года возглавлял Департамент налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики.