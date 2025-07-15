Назначен новый вице-министр туризма и спорта РК
Соответствующее постановление подписано Правительством РК 15 июля 2025 года.
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Бауржан Рапиков назначен на должность вице-министра туризма и спорта Республики Казахстан. Соответствующее постановление подписано Правительством РК 15 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.
Бауржан Рапиков родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева и университет "Туран-Астана".
Свою карьеру начал в 2008 году в Алматы в качестве программиста. Позднее занимал руководящие позиции в сфере информационных технологий: в национальных компаниях "Казгидромет", "НПЦЗем", а также в частном секторе.
С 2015 года Рапиков работал в органах государственного управления: возглавлял КГУ "Қоғамдық келісім" при акимате Карагандинской области, затем проект Smart Aqmola при акимате Акмолинской области. В 2022-2024 годах руководил управлением цифровизации и архивов региона.
С апреля 2024 года занимал пост директора департамента цифровой трансформации и развития государственных услуг Министерства туризма и спорта РК.
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