Бауржан Рапиков назначен на должность вице-министра туризма и спорта Республики Казахстан. Соответствующее постановление подписано Правительством РК 15 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

Бауржан Рапиков родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева и университет "Туран-Астана".

Свою карьеру начал в 2008 году в Алматы в качестве программиста. Позднее занимал руководящие позиции в сфере информационных технологий: в национальных компаниях "Казгидромет", "НПЦЗем", а также в частном секторе.

С 2015 года Рапиков работал в органах государственного управления: возглавлял КГУ "Қоғамдық келісім" при акимате Карагандинской области, затем проект Smart Aqmola при акимате Акмолинской области. В 2022-2024 годах руководил управлением цифровизации и архивов региона.

С апреля 2024 года занимал пост директора департамента цифровой трансформации и развития государственных услуг Министерства туризма и спорта РК.