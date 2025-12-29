Постановлением Правительства Республики Казахстан Жайык Сериккалиевич Шарабасов назначен на должность вице-министра просвещения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Жайык Шарабасов родился в 1980 году в городе Уральске Западно-Казахстанской области. Он окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, а также Университет Уорик в Великобритании.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частной структуре. В 2004–2006 годах работал исполняющим обязанности главного специалиста и главным специалистом в подразделениях Департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области. В 2006–2010 годах занимал должности исполняющего обязанности главного специалиста и главного специалиста отдела анализа и информационно-пропагандистской работы Комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

В 2010–2012 годах работал экспертом первой категории в Комитете по делам религий, а в 2012 году — главным экспертом управления по связям с религиозными объединениями Агентства по делам религий РК. В 2012–2013 годах занимал должность главного эксперта в Министерстве экономического развития и торговли РК, позднее — в Министерстве экономики и бюджетного планирования.

В 2013–2014 годах возглавлял управление информационной безопасности, мобилизационной работы и гражданской обороны Министерства регионального развития РК. В 2014–2016 годах был заместителем директора департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК, а в 2016–2017 годах — заместителем директора и директором департамента региональной политики, анализа и оценки регионов этого ведомства.

С 2017 по 2019 годы Жайык Шарабасов занимал должность заместителя акима Павлодарской области. В 2019 году работал советником министра индустрии и инфраструктурного развития РК, после чего в 2019–2023 годах являлся заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. С сентября 2023 года и до настоящего времени он занимал пост заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента.

Назначение нового вице-министра направлено на дальнейшее укрепление системы управления и реализацию государственных приоритетов в сфере просвещения.