В Берлине планируют построить тысячу новых квартир, включая первый жилой небоскреб высотой 167 метров на улице Warschauer Brücke, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Но строительство может затормозить необычная проблема — маленькие животные, которые живут рядом со стройкой.

Экологи предупреждают, что под угрозой оказалась песчаная ящерица. Она строго охраняется, а будущий небоскреб затенит более 1300 квадратных метров её естественного ареала, куда будет попадать меньше солнца.

Проблемы коснутся и летучих мышей. Чтобы их не потревожить, строительство будет останавливаться рано утром и вечером, а в сумерках краны не будут работать. Даже бобры, которые живут всего в нескольких сотнях метров от стройки, потребуют охраны территории, чтобы не проникнуть на площадку.

Чтобы обезопасить животных, планируется ограждение из ПВХ-плёнки, закопанное на 20 см в землю, а также создание специальных зон с песком и валежником для замещения их среды обитания.

При этом некоторые политики считают, что жилье в Берлине должно быть важнее защиты животных. Ян-Марко Лучак из ХДС/ХСС говорит, что в городе остро не хватает квартир, растёт арендная плата, и люди всё сложнее находят жильё. По его словам, песчаная ящерица сможет сама найти солнечное место для жизни.