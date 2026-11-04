Назван состав молодежной сборной Казахстана на матчи с Беларусью
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Молодежная сборная Казахстана U-21 проведет два товарищеских матча против сверстников из Беларуси. Встречи состоятся 12 и 15 ноября 2026 года в Шымкенте на стадионе «Намыс».
Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, на предстоящие игры вызваны 23 футболиста, представляющие казахстанские и зарубежные клубы.
Вратари: Шерхан Калмурза («Кайрат»), Абулхаир Алиакбар («Алтай»), Саятхан Кусаинов («Туран»).
Защитники: Амирбек Базарбаев, Мустафа Шен, Данияр Ташпулатов, Адлан Нургалиев (все — «Кайрат»), Эльхан Саидов, Темирлан Мурзагалиев (оба — «Туран»), Нурали Елемес («Каспий»), Темирлан Торебек («Тараз»).
Полузащитники: Мухамедали Абиш, Карим Махаметжан (оба — «Кайрат»), Мирас Уманиязов, Адильбек Бегимов (оба — «Актобе»), Асан Байгалиев («Елимай»), Роман Асылбаев («Шахтер»).
Нападающие: Мансур Биркурманов («Кайрат»), Арсен Ахметов, Максат Абраев (оба — «Астана»), Ислам Нурмухаммед («Каспий»), Мирам Кикбаев («Актобе»), Шахмурза Адырбеков («Баник», Словакия).
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