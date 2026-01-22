Через две недели в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Накануне завершились квалификационные этапы, по итогам которых были распределены олимпийские лицензии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

Сколько спортсменов представят Казахстан

Сборная Казахстана в девятый раз в истории независимости примет участие в зимних Олимпийских играх. Особенностью Олимпиады Милан–2026 станет соблюдение принципа гендерного равенства. От Казахстана лицензии завоевали 18 мужчин и 18 женщин — всего 36 спортсменов, что на два участника больше по сравнению с Олимпиадой-2022 в Пекине.

Опыт и лидеры сборной

За всю историю участия Казахстана в зимних Олимпийских играх лишь пять отечественных спортсменов поднимались на олимпийский пьедестал, поэтому роль опытных атлетов в команде остаётся ключевой.

В пятый раз в карьере в Олимпийских играх выступит бронзовый призёр Пхёнчхан-2018 по фристайл-могулу Юлия Галышева. Ранее такого же показателя добивались только лыжница Елена Володина-Антонова и фристайлист Дмитрий Рейхерд.

Шорт-трекисты Абзал Ажгалиев и Денис Никиша выступят на Олимпиаде в четвёртый раз подряд. На Играх в Пекине-2022 Ажгалиев занял четвёртое место на дистанции 500 метров, остановившись в шаге от медали. Никиша, в свою очередь, на двух последних чемпионатах мира становился серебряным призёром.

Также в состав сборной вошли серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне Михаил Шайдоров и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира по фристайл-могулу Анастасия Городко.

Чем Олимпиада отличается от Пекина-2022

По сравнению с Олимпийскими играми 2022 года казахстанские спортсмены будут представлены в 10 дисциплинах. Кроме того, после восьмилетнего перерыва Казахстан вновь выступит в олимпийских соревнованиях по фигурному катанию.

Кто дебютирует на Играх

Самым молодым участником сборной стал Асан Асылхан, выступающий во фристайл-акробатике. Несмотря на то что Олимпиада в Милане станет для него крупнейшим стартом в карьере, в его активе уже есть серебряная медаль Азиатских игр.

Всего 18 из 36 казахстанских спортсменов впервые примут участие в Олимпийских играх. Среди дебютантов — чемпион Юношеских Олимпийских игр 2024 года по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры стартуют 6 февраля.