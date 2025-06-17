Акимат Алматы озвучил точную площадь и расположение земельного участка, отведенного под строительство нового здания Генерального консульства США, передает BAQ.KZ.

Речь идет о 7,05 гектара свободной земли, находящейся в границах проспекта аль-Фараби (юг), проспекта Сейфуллина (запад), улицы Алдар Косе (север) и улицы Жамакаева (восток).

Как уточнили в акимате, участок, выделенный для дипломатического комплекса, не пересекается с зоной застройки Конгресс-центра, который будет возведён отдельно, примерно в 300–400 метрах от будущего здания консульства. Общая площадь под Конгресс-центр составит 11 гектаров, из которых более 8,7 га уже находятся в государственной собственности, а 2,17 га подлежат выкупу у частных владельцев.

Дополнительно в районе предусмотрено создание отдельной парковой зоны площадью 9,7 га, часть которой (3 га) также подлежит выкупу для государственных нужд.

В акимате подчеркнули, что каждый проект реализуется в рамках отдельных процедур изъятия земель, при этом соблюдаются равные права всех участников процесса. Подобная открытость и поэтапный подход, по словам городских властей, направлены на обеспечение транспарентности и снижение социальной напряженности среди жителей.