Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в авторской статье поделился размышлениями о необходимости осознанного переосмысления традиций и их адаптации к реалиям XXI века, передаёт BAQ.KZ.

"Наследие предков, осмысленное и актуализированное в соответствии с трендами XXI века, умноженное на знания, навыки и ментальные тренды цифровой эпохи, — топливо для нового пассионарного подъема, внутренний огонь, толкающий молодое поколение “цифровых номадов” к новым вершинам", — пишет Ашимбаев.

Он подчеркнул, что такие перемены невозможны без объединения усилий:

"Безусловно, это потребует единства нации, объединения осознанных усилий государства и общества, продуманной стратегии, отточенных идеологических инструментов, основанных на принципе притягательности, внутреннего интереса".

Ашимбаев также привёл пример уже действующего общественного проекта:

"На этом принципе работает, к примеру, общественный проект “Школа аналитики”, инициированный Клубом экспертов при Сенате. Проект нацелен на повышение качества аналитических подходов в госуправлении, деятельности СМИ, научно-экспертного сообщества и гражданского сектора".

Особое внимание он уделил модели, сформированной под руководством президента страны:

"“Модель Токаева” запустила процесс формирования в общественном сознании единого культурно-ментального пространства, состоящего из ценностей, целей, идеалов, исторических нарративов, культурных трендов, этнокультурных традиций и актуальных смыслов цифровой эпохи".

Итог будущего, по мнению автора, зависит от каждого:

"Приведет ли этот процесс к казахскому ренессансу, сделает ли нашу нацию конкурентной в бушующем океане мирового кризиса — зависит теперь от всех его участников и выгодополучателей: государства, общества, граждан. От нас с вами".

В заключение Ашимбаев процитировал Касым-Жомарта Токаева: