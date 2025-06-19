Названо главное преимущество казахстанской нации
Маулен Ашимбаев назвал цифровой менталитет, традиции и стратегию фундаментом сильной нации.
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Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в авторской статье поделился размышлениями о необходимости осознанного переосмысления традиций и их адаптации к реалиям XXI века, передаёт BAQ.KZ.
"Наследие предков, осмысленное и актуализированное в соответствии с трендами XXI века, умноженное на знания, навыки и ментальные тренды цифровой эпохи, — топливо для нового пассионарного подъема, внутренний огонь, толкающий молодое поколение “цифровых номадов” к новым вершинам", — пишет Ашимбаев.
Он подчеркнул, что такие перемены невозможны без объединения усилий:
"Безусловно, это потребует единства нации, объединения осознанных усилий государства и общества, продуманной стратегии, отточенных идеологических инструментов, основанных на принципе притягательности, внутреннего интереса".
Ашимбаев также привёл пример уже действующего общественного проекта:
"На этом принципе работает, к примеру, общественный проект “Школа аналитики”, инициированный Клубом экспертов при Сенате. Проект нацелен на повышение качества аналитических подходов в госуправлении, деятельности СМИ, научно-экспертного сообщества и гражданского сектора".
Особое внимание он уделил модели, сформированной под руководством президента страны:
"“Модель Токаева” запустила процесс формирования в общественном сознании единого культурно-ментального пространства, состоящего из ценностей, целей, идеалов, исторических нарративов, культурных трендов, этнокультурных традиций и актуальных смыслов цифровой эпохи".
Итог будущего, по мнению автора, зависит от каждого:
"Приведет ли этот процесс к казахскому ренессансу, сделает ли нашу нацию конкурентной в бушующем океане мирового кризиса — зависит теперь от всех его участников и выгодополучателей: государства, общества, граждан. От нас с вами".
В заключение Ашимбаев процитировал Касым-Жомарта Токаева:
"От качества нашей нации в первую очередь зависит то, какое место мы займем в мироустройстве будущего. Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чем заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чем состоит миссия нашей страны", — заявил Президент.
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