В преддверий Дня работников средств массовой информации в Астане прошло торжественное награждение победителей Национальной телевизионной премии "Тұмар", передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году особое внимание Премии направлено на признание заслуг журналистов в освещении социальных инициатив и других значимых событий, формирующих информационную повестку страны.

На соискание Премии в 2025 году поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и рениональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.

Победители премии стали обладателями статуэтки "Тұмар" и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин вручил специальную премию "Тұмар - 2025" Агентству "Хабар" в преддверии его 30-летнего юбилея.

Также специальный приз получили телеканал "КТК", вносящий активный вклад в продвижение принципа "Закон и порядок" и "Первый канал Евразия" — за вклад в освещение темы "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" на отечественном телевидении.

Отметим, премия "Тұмар" учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель Премии – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей. За годы существования Премии было подано свыше 2 200 заявок. В финал вышли 354 проекта, а 98 лауреатов получили заветную статуэтку – символ признания, вдохновения и профессиональной чести.

Обладателями премии "Тұмар - 2025" стали: