Названы победители Национальной телевизионной премии "Тұмар – 2025"
Стали известны имена обладателей Национальной телевизионной премии "Тұмар - 2025".
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В преддверий Дня работников средств массовой информации в Астане прошло торжественное награждение победителей Национальной телевизионной премии "Тұмар", передаёт BAQ.KZ.
В 2025 году особое внимание Премии направлено на признание заслуг журналистов в освещении социальных инициатив и других значимых событий, формирующих информационную повестку страны.
На соискание Премии в 2025 году поступило более 300 заявок по 11 номинациям от ведущих республиканских и рениональных телеканалов. В шорт-лист вошли 44 работы.
Победители премии стали обладателями статуэтки "Тұмар" и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин вручил специальную премию "Тұмар - 2025" Агентству "Хабар" в преддверии его 30-летнего юбилея.
Также специальный приз получили телеканал "КТК", вносящий активный вклад в продвижение принципа "Закон и порядок" и "Первый канал Евразия" — за вклад в освещение темы "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" на отечественном телевидении.
Отметим, премия "Тұмар" учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель Премии – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей. За годы существования Премии было подано свыше 2 200 заявок. В финал вышли 354 проекта, а 98 лауреатов получили заветную статуэтку – символ признания, вдохновения и профессиональной чести.
Обладателями премии "Тұмар - 2025" стали:
- Лучший социальный телепроект - "Таза қала" - телеканал JIBEK JOLY
- Лучший репортаж года - "В гостях у кочевников" - телеканал МИР
- Лучшая информационно-аналитическая программа - "President" - телеканал 24KZ
- Лучшее журналистское расследование - "АЭС және энергетикалық қауіпсіздік" - телеканал ATAMEKEN BUSINESS
- Лучший сериал года - "12:00" - 31 канал
- Лучший документальный фильм - "Человек с острова Кулалы" - телеканал JIBEK JOLY
- Лучший детский телепроект - "Түркістан сақшылары" - TURKISTAN TV
- Лучший региональный канал - Телеканал Saryarqa - Карагандинская область
- Лучший тележурналист - Бектас Ақерке – телеканал QAZAQSTAN TV
- Лучший телеведущий - Доспаева Мөлдір – телеканал Хабар
- Лучший спортивный комментатор - Ерік Ерсін – телеканал QAZSPORT
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