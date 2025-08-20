По итогам национальной программы "Үздік жағажай" определены самые безопасные и чистые пляжи Казахстана сезона-2025. Конкурс направлен на повышение стандартов сервиса и безопасности на водных объектах страны, передает BAQ.KZ.

В 2025 году экспертная комиссия рассмотрела более 30 пляжей из разных регионов, оценивая их по национальному стандарту с учётом критериев международной программы Blue Flag. Основные показатели включали безопасность акватории, санитарное состояние, наличие спасателей и медицинских постов, удобство входа в воду, инфраструктуру и экологические инициативы, такие как раздельный сбор мусора и солнечные душевые.

ТОП-3 лучших пляжей сезона-2025:

Wyndham Garden Beach (Акмолинская область, п. Бурабай) – 166 баллов из 170

Городской пляж №5 (Алматинская область, г. Конаев) – 145,5 баллов

Центральная набережная (Павлодарская область, г. Павлодар) – 145 баллов

Лучшие пляжи отличаются чистой и безопасной водой, развитой инфраструктурой, доступностью для семей с детьми и внедрением экологичных решений.

Экспертная комиссия также рассмотрела пляжи других регионов, включая Щучинск, Зеренду, а также пляжи Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. По ним запланирована работа по приведению в соответствие с национальными и международными стандартами.

"Программа "Үздік жағажай" стимулирует регионы развивать зоны отдыха по международным стандартам. Топ-3 показывает, каким должен быть современный пляж: безопасным, комфортным и экологичным", – отметил и.о. председателя Правления АО "НК Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы.

Программа станет ежегодной, продолжая поддерживать высокий уровень пляжного сервиса в Казахстане.