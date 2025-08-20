Названы самые безопасные и чистые пляжи Казахстана
По итогам национальной программы "Үздік жағажай" определены самые безопасные и чистые пляжи Казахстана сезона-2025. Конкурс направлен на повышение стандартов сервиса и безопасности на водных объектах страны, передает BAQ.KZ.
В 2025 году экспертная комиссия рассмотрела более 30 пляжей из разных регионов, оценивая их по национальному стандарту с учётом критериев международной программы Blue Flag. Основные показатели включали безопасность акватории, санитарное состояние, наличие спасателей и медицинских постов, удобство входа в воду, инфраструктуру и экологические инициативы, такие как раздельный сбор мусора и солнечные душевые.
ТОП-3 лучших пляжей сезона-2025:
- Wyndham Garden Beach (Акмолинская область, п. Бурабай) – 166 баллов из 170
- Городской пляж №5 (Алматинская область, г. Конаев) – 145,5 баллов
- Центральная набережная (Павлодарская область, г. Павлодар) – 145 баллов
Лучшие пляжи отличаются чистой и безопасной водой, развитой инфраструктурой, доступностью для семей с детьми и внедрением экологичных решений.
Экспертная комиссия также рассмотрела пляжи других регионов, включая Щучинск, Зеренду, а также пляжи Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. По ним запланирована работа по приведению в соответствие с национальными и международными стандартами.
"Программа "Үздік жағажай" стимулирует регионы развивать зоны отдыха по международным стандартам. Топ-3 показывает, каким должен быть современный пляж: безопасным, комфортным и экологичным", – отметил и.о. председателя Правления АО "НК Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы.
Программа станет ежегодной, продолжая поддерживать высокий уровень пляжного сервиса в Казахстане.
