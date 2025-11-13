С начала 2025 года автомобилисты Казахстана совершили свыше 62 миллионов проездов по платным трассам, сообщает АО "КазАвтоЖол". Это свидетельствует о растущем спросе на качественную дорожную инфраструктуру и удобные транспортные маршруты, передаёт BAQ.KZ.

Самыми загруженными участками стали:

Алматы – Конаев — 10 млн проездов;

Шымкент – граница Узбекистана — 7,8 млн;

Шымкент – Тараз — 5,5 млн;

Тараз – Кайнар — 4,6 млн;

Шымкент – Кызылорда — 4 млн.

В десятку лидеров также вошли трассы Астана – Темиртау, Конаев – Талдыкорган, Астана – Щучинск, Щучинск – Кокшетау и Астана – Павлодар.

По данным компании, высокая загруженность платных трасс демонстрирует эффективность внедрения современных технологий взимания платы и обслуживания дорог. Средства, собранные с платных участков, направляются на содержание трасс, установку освещения и развитие дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что увеличение качества и протяженности современных автомагистралей способствует ускорению грузоперевозок, развитию регионов и росту экономики.