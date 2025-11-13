Названы самые популярные платные дороги Казахстана
С начала 2025 года автомобилисты Казахстана совершили свыше 62 миллионов проездов по платным трассам, сообщает АО "КазАвтоЖол". Это свидетельствует о растущем спросе на качественную дорожную инфраструктуру и удобные транспортные маршруты, передаёт BAQ.KZ.
Самыми загруженными участками стали:
-
Алматы – Конаев — 10 млн проездов;
-
Шымкент – граница Узбекистана — 7,8 млн;
-
Шымкент – Тараз — 5,5 млн;
-
Тараз – Кайнар — 4,6 млн;
-
Шымкент – Кызылорда — 4 млн.
В десятку лидеров также вошли трассы Астана – Темиртау, Конаев – Талдыкорган, Астана – Щучинск, Щучинск – Кокшетау и Астана – Павлодар.
По данным компании, высокая загруженность платных трасс демонстрирует эффективность внедрения современных технологий взимания платы и обслуживания дорог. Средства, собранные с платных участков, направляются на содержание трасс, установку освещения и развитие дорожной инфраструктуры.
Отмечается, что увеличение качества и протяженности современных автомагистралей способствует ускорению грузоперевозок, развитию регионов и росту экономики.
