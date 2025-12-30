Мобильные сервисы становятся ключевым каналом получения государственных услуг в Казахстане, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года граждане получили более 51,5 млн услуг в онлайн-формате, почти половина из которых была оказана через мобильное приложение eGov Mobile.

По официальным данным, сегодня около 90 процентов государственных услуг в стране доступны онлайн. Количество зарегистрированных пользователей портала eGov.kz превышает 15,1 млн человек, при этом с начала текущего года к системе присоединились 610 тыс. новых пользователей.

Мобильным приложением eGov Mobile пользуются более 11,7 млн казахстанцев. Ежемесячная активная аудитория сервиса составляет 6,4 млн человек, а ежедневно приложение используют свыше 671 тыс. пользователей. В 2025 году гражданам стали доступны более 220 цифровых сервисов и государственных услуг.

Помимо базовых справок, пользователи активно задействуют новые цифровые инструменты. В числе наиболее востребованных — сервис добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов, справка о наличии либо отсутствии судимости, а также сведения о регистрационных действиях юридического лица.

С июня 2025 года в стране внедрён новый цифровой инструмент взаимодействия с правоохранительными органами — сервис "Закон и Порядок". Он позволяет оперативно сообщать о правонарушениях через мобильные приложения без необходимости телефонных звонков или личных обращений.

В августе 2025 года eGov Mobile получил крупнейшее обновление за последние годы. Ключевым нововведением стал интеллектуальный поиск eGov AI, основанный на технологиях искусственного интеллекта и предназначенный для упрощения навигации по услугам и сервисам.

Через портал eGov.kz в 2025 году было оказано более 25,7 млн государственных услуг. Наиболее востребованными стали справка о пенсионных отчислениях, услуга прикрепления к поликлинике и справка Ф-6 о наличии недвижимости.

В этом году также усилены меры по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных пользователей. С октября 2025 года изменён порядок авторизации на портале eGov.kz: после входа с использованием электронной цифровой подписи требуется дополнительное подтверждение личности с помощью SMS-кода от номера 1414. Новые правила действуют также для сервисов eOtinish и портала "Открытое правительство".

Одновременно для удобства пользователей введена возможность входа по логину и паролю с последующим подтверждением личности с помощью ЭЦП. Эти изменения распространяются на портал eGov.kz и его компоненты, включая сервис eOtinish, платформу Smart Bridge и портал "Открытое правительство", и направлены на повышение безопасности и доступности цифровых государственных услуг.