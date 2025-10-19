Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов готовится к возвращению в UFC после длительного восстановления от травмы. Как сообщил его менеджер Саят Абдрахманов, спортсмен уже приступил к полноценным тренировкам и может выйти в октагон в начале следующего года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

По словам Абдрахманова, травма, полученная ранее, не позволила Рахмонову принять участие в титульном поединке против Белала Мухаммада, который планировался в мае. Однако сейчас состояние бойца значительно улучшилось.

"На тот момент здоровье не позволило ему драться, но теперь Шавкат постепенно возвращается в оптимальную форму. Если всё пойдёт по плану, он будет готов к бою уже в конце января или начале февраля. Мы ориентируемся на старт следующего года", — отметил менеджер в интервью "Спорт-Экспресс".

Последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где уверенно победил Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

Непобеждённый казахстанский полусредневес остаётся одним из самых перспективных бойцов организации: на его счету 19 побед и ни одного поражения. Фанаты по всему миру с нетерпением ждут возвращения Рахмонова, которое обещает стать одним из главных событий начала 2025 года.