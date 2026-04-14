В Семее пятерых граждан Китая выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства.

В чем нарушение

Как установил суд, иностранцы приехали в страну как туристы, однако фактически работали в цехе по производству масла. При этом у них не было разрешения на работу или необходимых документов.

Нарушения были выявлены во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».

В суде граждане КНР признали свою вину и пояснили, что действительно работали без разрешительных документов.

Решение суда

По решению суда все пятеро выдворены за пределы Казахстана.

Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.