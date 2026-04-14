В Семее пятерых граждан Китая выдворили за незаконную работу
Сегодня 2026, 19:12
76Фото: gov.kz
В Семее пятерых граждан Китая выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства.
В чем нарушение
Как установил суд, иностранцы приехали в страну как туристы, однако фактически работали в цехе по производству масла. При этом у них не было разрешения на работу или необходимых документов.
Нарушения были выявлены во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».
В суде граждане КНР признали свою вину и пояснили, что действительно работали без разрешительных документов.
Решение суда
По решению суда все пятеро выдворены за пределы Казахстана.
Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.
