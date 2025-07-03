Трехкратная чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай вновь продемонстрировала свою невероятную силу и мастерство, разгромив бронзовую призерку последнего чемпионата мира из Узбекистана, Фарзону Фозилову, в полуфинале Кубка мира, передает BAQ.KZ.

Бой начался с того, что судьи разделились во мнении: трое отдали предпочтение казахстанке, а двое выбрали Фозилову. Однако во втором раунде ситуация изменилась - все пять арбитров признали победительницей Назым Кызайбай, а третий раунд также остался за казахстанской боксершей. В итоге, общий счет в финале составил 5:0 в ее пользу.

Стоит отметить, что по регламенту Кубка мира бой за бронзу не проводится, и все участницы полуфиналов уже гарантировали себе медаль. Назым Кызайбай продолжает идти к своей четвертой мировой победе, с каждым разом демонстрируя все большую уверенность и мастерство.

В 1/8 финала казахстанская спортсменка также блестяще выступила, разгромив Приянку Диллон из Канады.