Назым Кызайбай уверенно шагает к золотой медали Кубка мира
Победа с разгромным счетом на Кубке мира.
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Трехкратная чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай вновь продемонстрировала свою невероятную силу и мастерство, разгромив бронзовую призерку последнего чемпионата мира из Узбекистана, Фарзону Фозилову, в полуфинале Кубка мира, передает BAQ.KZ.
Бой начался с того, что судьи разделились во мнении: трое отдали предпочтение казахстанке, а двое выбрали Фозилову. Однако во втором раунде ситуация изменилась - все пять арбитров признали победительницей Назым Кызайбай, а третий раунд также остался за казахстанской боксершей. В итоге, общий счет в финале составил 5:0 в ее пользу.
Стоит отметить, что по регламенту Кубка мира бой за бронзу не проводится, и все участницы полуфиналов уже гарантировали себе медаль. Назым Кызайбай продолжает идти к своей четвертой мировой победе, с каждым разом демонстрируя все большую уверенность и мастерство.
В 1/8 финала казахстанская спортсменка также блестяще выступила, разгромив Приянку Диллон из Канады.
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