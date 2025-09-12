Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира и одна из самых ярких представительниц женского бокса Казахстана, одержала уверенную победу в четвертьфинале мирового первенства, проходящего в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.

В поединке за выход в полуфинал весовой категории до 48 килограммов она встретилась с украинской спортсменкой Анной Охотой. С первых секунд боя казахстанка захватила инициативу и не оставила сопернице шансов. Ее точные удары, грамотная тактика и контроль дистанции обеспечили ей доминирование на протяжении всех раундов.

Судьи единогласно отдали победу Кызайбай, подтвердив её превосходство на ринге. Этот успех гарантировал Назым не только выход в полуфинал, но и как минимум бронзовую медаль чемпионата мира.

Теперь казахстанская спортсменка поборется за выход в финал и шанс завоевать очередное "золото" мирового уровня.