  • 12 Сентября, 19:24

Назым Кызайбай уверенно вышла в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

Кызайбай завладела преимуществом с первого раунда.

Сегодня, 17:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
113
Фото: olympic.kz

Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира и одна из самых ярких представительниц женского бокса Казахстана, одержала уверенную победу в четвертьфинале мирового первенства, проходящего в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.

В поединке за выход в полуфинал весовой категории до 48 килограммов она встретилась с украинской спортсменкой Анной Охотой. С первых секунд боя казахстанка захватила инициативу и не оставила сопернице шансов. Ее точные удары, грамотная тактика и контроль дистанции обеспечили ей доминирование на протяжении всех раундов.

Судьи единогласно отдали победу Кызайбай, подтвердив её превосходство на ринге. Этот успех гарантировал Назым не только выход в полуфинал, но и как минимум бронзовую медаль чемпионата мира.

Теперь казахстанская спортсменка поборется за выход в финал и шанс завоевать очередное "золото" мирового уровня.

Самое читаемое

Наверх