Контроль за исполнением договоров государственных закупок станет одним из ключевых направлений совершенствования законодательства в 2025 году. Об этом сообщил вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на уже принятые меры, государство продолжает донастраивать механизмы контроля, поскольку именно на этапе исполнения договоров возникают основные риски – от передачи работ в субподряд до снижения качества строительства социальных объектов.

– Одно из направлений совершенствования нашего закона в текущем году – это как раз контроль за исполнением договоров. Мы будем его усиливать. Но уже на сегодняшний день сделано несколько важных шагов. В частности, это контроль за передачей работ в субподряд. В новом законе мы предусмотрели, что в субподряд может передаваться не более 30 процентов объёма работ, тогда как ранее этот показатель составлял 50 процентов. Проблема была в ослаблении контроля за такими передачами, — отметил Даурен Кенбеил.

Он подчеркнул, что новые нормы предусматривают более жёсткие последствия для генеральных подрядчиков в случае нарушений.

– Если на объекте будет зафиксировано превышение допустимого объёма передачи работ в субподряд либо появится незаявленный субподрядчик, заказчик получает право расторгнуть договор с генеральным подрядчиком. Это одно из ключевых направлений усиления контроля за исполнением договорных обязательств, — пояснил вице-министр.

Вторым важным инструментом, по его словам, стал общественный мониторинг, который получил законодательное закрепление в 2024 году.

– В апреле 2024 года был принят закон об общественном контроле. Мы увязали его с законом о государственных закупках и предусмотрели, что любой житель населённого пункта может подать жалобу или иным образом отреагировать на процесс строительства школ, дорог и других объектов. Это и есть общественный мониторинг, — сообщил он.

При этом он отметил, что общественный контроль не подменяет профессиональный надзор и не снимает ответственности с заказчиков.