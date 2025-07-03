Сенаторы Бибигуль Жексенбай, Марат Кожаев и Геннадий Шиповских посетили столичные медицинские учреждения — Национальный центр детской реабилитации и Городской центр психического здоровья. Во время выездной встречи врачи и медперсонал рассказали депутатам о реальных проблемах, с которыми сталкиваются в повседневной работе, передает BAQ.KZ.

Основные жалобы — острая нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на персонал, низкая мотивация молодых специалистов и отсутствие достаточной социальной поддержки.

Медики подчеркивали: несмотря на важность своей миссии, они ежедневно работают в условиях, далеких от стабильности и защищенности.

Сенаторы подробно рассказали сотрудникам о текущей законотворческой деятельности Парламента, социальных инициативах и реформах. По словам парламентариев, такие выезды важны для реального понимания ситуации на местах и учета мнения специалистов при принятии решений.

"Каждая такая встреча - это не просто формальность, а возможность услышать живой голос системы. Все обращения будут переданы в профильные госорганы для детальной проработки", — отметили сенаторы.

Депутаты выразили благодарность коллективам учреждений за преданность профессии и подчеркнули, что реальные изменения возможны только при постоянной обратной связи с теми, кто работает "на передовой".