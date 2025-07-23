Павлодарская область удивила казахстанцев новым природным чудом — розовым озером, которое недавно снял видеограф Серикбай Жанибеков, передает BAQ.KZ. Его видео, быстро набирающее просмотры в соцсетях, показывает завораживающие пейзажи, которые на первый взгляд напоминают знаменитое озеро Кобейтуз, однако на деле это совсем другой, малоизвестный водоём.

Озеро находится недалеко от села Таволжан в Успенском районе, примерно в 65 километрах от Павлодара. Видеоряд Серикбая впечатлил зрителей необычным оттенком воды и невероятной красотой окружающей природы.

Казахстанцы в комментариях выразили восхищение увиденным, но вместе с тем и тревогу за сохранность уникального объекта. Многие опасаются, что открытость информации может привести к массовому посещению и негативным последствиям, как это произошло с Кобейтузом.

"Какая красота! Надеюсь, в озере нет соли, иначе люди будут вывозить её ведрами, как с Кобейтуза", — написали пользователи. Другие призывают не раскрывать точное местоположение, чтобы сохранить природную красоту в целости.