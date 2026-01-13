На Филиппинах продолжаются поиски людей после схода огромной мусорной лавины на территории полигона в городе Себу, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD на русском.

По последним данным, погибли не менее восьми человек, еще как минимум 28 числятся пропавшими без вести. Спасатели работают уже вторые сутки, но надежда найти выживших сокращается с каждым часом.



Мэр Себу Нестор Арчивал заявил, что операции пока не прекращаются. Большинство пострадавших — сотрудники полигона, рядом с которым также находились самодельные жилые постройки.



По меньшей мере одному человеку удалось выжить. 31-летний офисный работник Джейлорд Антигуа оказался в административном здании, когда масса отходов сошла вниз и накрыла территорию. Он сумел выбраться самостоятельно.

– Я увидел свет и быстро пополз к нему, потому что боялся, что последуют новые обвалы. Это было травматично. Я думал, что это конец, поэтому сейчас считаю, что у меня вторая жизнь, — рассказал Антигуа в разговоре с Associated Press.

Причины катастрофы официально пока не названы. По предварительным оценкам, сход мусорной лавины мог быть спровоцирован продолжительными ливнями: из-за дождей почва на полигоне размокла, и многометровый слой отходов потерял устойчивость.