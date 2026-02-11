Старший следователь полиции Актобе Зибагуль Купенова уже более двух десятилетий расследует самые сложные и трагические преступления, оставаясь верной профессии, о которой мечтала с детства, сообщает BAQ.kz.

Зибагуль Купенова служит в следственных органах уже 22 года. Еще в детстве она увлеченно смотрела фильмы о расследованиях — "Улицы разбитых фонарей", "Спрут", "Шерлок Холмс" — и мечтала однажды самой распутывать сложные преступления. Эта мечта стала реальностью: сегодня она — старший следователь управления полиции города Актобе.

За годы службы Зибагуль Купенова расследовала жестокие убийства, дела о насилии, преступления, в которых фигуранты не знали раскаяния. Несмотря на эмоциональную и профессиональную нагрузку, мысль уйти из профессии у нее никогда не возникала. Свой главный секрет профессионального долголетия она видит в искренней любви к делу.

По ее словам, следователь должен уметь мыслить на шаг вперед, обладать логикой и выдержкой, не считаясь со временем ради результата. Нередко рабочие мысли не отпускали даже ночью — бывало, что решение приходило глубокой ночью, и она сразу ехала на работу.

Особенно тяжелыми для следователя всегда были дела, связанные с насилием над детьми и женщинами. Как мать, жена и дочь, она воспринимает такие преступления особенно остро. В первые годы службы ей пришлось расследовать дело о надругательстве над 13-летней школьницей. Благодаря слаженной работе подозреваемого удалось установить в короткие сроки, а экспертиза подтвердила его вину.

Подполковник полиции убеждена, что многие преступления против детей происходят из-за беспечности взрослых. Она подчеркивает важность родительской ответственности и вспоминает народную мудрость, призывающую беречь детей от опасных ситуаций.

В практике Зибагуль Купеновой были и трагические дела с участием несовершеннолетних, когда необдуманный поступок подростка приводил к инвалидности сверстника. По ее словам, такие случаи становятся трагедией сразу для нескольких семей.

Благодаря опыту ей доверяют самые сложные и запутанные дела, особенно те, где потерпевшими становятся женщины и дети. Следователь отмечает, что именно женщине-следователю пострадавшие нередко открываются больше, рассказывая детали, которые не решаются озвучить мужчинам.

Один из самых поразивших ее случаев — история женщины, которая после жестокого избиения и падения с пятого этажа осталась инвалидом, но в суде просила освободить мужа, простив его. Этот эпизод, признается следователь, до сих пор вызывает у нее сильные эмоции.

Главным принципом своей работы Зибагуль Купенова считает объективность и опору исключительно на доказательства. По ее словам, самое большое профессиональное удовлетворение — видеть, что права потерпевших защищены, а виновные понесли заслуженное наказание.