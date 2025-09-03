Не обошлось без травм — Али Алиев о матче против Уэльса
Игра пройдет 4 сентября на "Астане-арене"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал предстоящий матч команды против Уэльса в рамках отборочного этапа ЧМ-2026, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что в команде есть игроки, которые прибыли в расположение сборной с травмами.
"К сожалению, не обошлось без травм. Это естественный процесс. Мы потеряли Еркина Тапалова из-за плотного графика алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов и чемпионате, он повредил хрящ коленного сустава. Кроме того, есть небольшое недомогание у Ислама Чеснокова, также связанное с мышечной травмой. Поэтому решения по нему будем принимать, исходя из стратегии на игру", - сказал Алиев на предматчевой пресс-конференции.
Ранее сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче отбора на ЧМ-2026. В первом туре подопечные Али Алиева уступили Уэльсу со счетом 1:3.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- Минералы из Казахстана показали в музее Берлина
- Казахстанские братья покорили шахматный Олимп в ОАЭ