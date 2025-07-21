Казахстанцев призвали не пугаться сирен и подготовиться к ЧС
В Казахстане пройдут масштабные учения по землетрясениям "Жер-2025".
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С 23 по 24 июля 2025 года в Казахстане пройдет Республиканское командно-штабное учение "Жер-2025", передает BAQ.KZ.
Целью учений является повышение готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Координационный штаб будет работать в Шымкенте.
24 июля в 10:00 в сейсмоопасных регионах страны – Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетісу, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях – прозвучит сигнал "Внимание всем!" через сирено-речевые устройства. Также на объектах с массовым пребыванием людей пройдут сейсмотренировки.
В учениях примут участие республиканские и региональные службы гражданской защиты, а также акиматы. Будут отработаны действия по эвакуации, спасению и оказанию помощи пострадавшим.
На практике участники развернут пункты приёма населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя.
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