С 23 по 24 июля 2025 года в Казахстане пройдет Республиканское командно-штабное учение "Жер-2025", передает BAQ.KZ.

Целью учений является повышение готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Координационный штаб будет работать в Шымкенте.

24 июля в 10:00 в сейсмоопасных регионах страны – Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетісу, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях – прозвучит сигнал "Внимание всем!" через сирено-речевые устройства. Также на объектах с массовым пребыванием людей пройдут сейсмотренировки.

В учениях примут участие республиканские и региональные службы гражданской защиты, а также акиматы. Будут отработаны действия по эвакуации, спасению и оказанию помощи пострадавшим.

На практике участники развернут пункты приёма населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя.