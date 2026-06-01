Не работа мечты, а жизнь мечты: кого ищут на греческом острове

Любителям кошек предлагают бесплатно пожить на греческом острове Сирос. Необычную возможность предоставляет зоозащитная организация Syros Cats, которая ищет волонтёров для ухода за животными.

Организация приглашает людей старше 25 лет, а также семейные пары. От кандидатов требуется хорошая физическая форма, самостоятельность и готовность уделять кошкам около пяти часов в день пять дней в неделю на протяжении как минимум одного месяца.

Волонтёрам предоставят жильё, завтрак и оплатят коммунальные расходы. Особо приветствуются люди с опытом работы в ветеринарии или ухода за бездомными животными, однако подать заявку могут все, кто любит кошек и готов помогать.

Сирос считается одним из самых живописных островов Греции. Его административный центр – город Эрмуполи, известный исторической архитектурой XIX века, просторными площадями и красивой набережной.

В отличие от популярных туристических направлений, таких как Миконос, Сирос сохраняет спокойную атмосферу и не страдает от массового туризма. Здесь можно познакомиться с местной культурой, посетить традиционные кафе и рестораны и насладиться размеренной жизнью на берегу Эгейского моря.