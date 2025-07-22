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Не совсем как муравейники живем — Минпромышленности

Пользователи критиковали плотную застройку в некоторых районах мегаполисов.

Сегодня, 13:08
АВТОР
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freepik Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
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Фото: freepik

Все жилые дома в Казахстане возводятся с соблюдением установленных требований. Об этом заявил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, комментируя мнение о том, что новые жилые комплексы напоминают "муравейники", передаёт BAQ.KZ.

"Все строятся в соответствии со всеми установленными требованиями. Если сравнивать с муравейниками, то надо сравнить, как живут люди в других странах, в других государствах. И на самом деле вы увидите, что мы не совсем как муравейники живем", — отметил Сапарбеков.

Ранее в социальных сетях пользователи критиковали плотную застройку в некоторых районах мегаполисов, сравнивая новые многоэтажки с муравейниками.

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