Все жилые дома в Казахстане возводятся с соблюдением установленных требований. Об этом заявил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков, комментируя мнение о том, что новые жилые комплексы напоминают "муравейники", передаёт BAQ.KZ.

"Все строятся в соответствии со всеми установленными требованиями. Если сравнивать с муравейниками, то надо сравнить, как живут люди в других странах, в других государствах. И на самом деле вы увидите, что мы не совсем как муравейники живем", — отметил Сапарбеков.

Ранее в социальных сетях пользователи критиковали плотную застройку в некоторых районах мегаполисов, сравнивая новые многоэтажки с муравейниками.