Не волк, а Боря: полиция проверила видео с "хищником на цепи" в Абайской области
Видео с якобы привязанным волком из соцсетей привело полицейских в отдаленное село Урджарского района, где выяснилось, что на кадрах — домашняя помесь волка и хаски.
Сегодня, 21:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
150Фото: кадр из видеозаписи
Видео с якобы привязанным волком из соцсетей привело полицейских в отдаленное село Урджарского района, где выяснилось, что на кадрах — домашняя помесь волка и хаски, сообщает BAQ.kz.
В социальных сетях активно обсуждали ролик, на котором пользователи приняли животное на привязи за дикого волка и заподозрили жестокое обращение. Для проверки информации сотрудники полиции выехали в село Каракол Урджарского района, добираясь до населенного пункта на снегоходе.
В ходе проверки установлено, что на видео запечатлена помесь волка и хаски по кличке Боря. Животное живет в семье и используется хозяином при выпасе скота. Осмотр показал, что признаков жестокого обращения нет, а условия содержания соответствуют установленным требованиям.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки
- Казахстан вошёл в пятёрку стран с самыми щедрыми призовыми за медали ОИ-2026