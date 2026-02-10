Видео с якобы привязанным волком из соцсетей привело полицейских в отдаленное село Урджарского района, где выяснилось, что на кадрах — домашняя помесь волка и хаски, сообщает BAQ.kz.

В социальных сетях активно обсуждали ролик, на котором пользователи приняли животное на привязи за дикого волка и заподозрили жестокое обращение. Для проверки информации сотрудники полиции выехали в село Каракол Урджарского района, добираясь до населенного пункта на снегоходе.

В ходе проверки установлено, что на видео запечатлена помесь волка и хаски по кличке Боря. Животное живет в семье и используется хозяином при выпасе скота. Осмотр показал, что признаков жестокого обращения нет, а условия содержания соответствуют установленным требованиям.