Казахстанская певица Алмагуль Батталиева стала обладательницей Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025", проходившего в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске", передает BAQ.KZ.

Своими первыми эмоциями певица поделилась сразу после оглашения результатов с журналистами БЕЛТА:

"Я до сих пор не верю, что выиграла. Я безумно счастлива, что именно мне выпала честь увезти эту статуэтку в Казахстан. Я не зря шла к этому восемь лет - проходила национальные отборы, конкуренция у нас невероятная. Казахский народ сам по себе певучий, и каждый, кто сюда приезжал, никогда не возвращался без награды. Это очень почетно".

Алмагуль рассказала, что фестиваль в Витебске стал для неё настоящим открытием — не только по уровню организации, но и по особой атмосфере:

"Когда я приехала в Беларусь, я просто поразилась, какие здесь люди. Как будто солнце из лица льётся. Белорусская публика — одна из самых лучших. Залы полные, аплодисменты стоя. Это великолепие!"

Певица подчеркнула, что буквально всё в Витебске дышит атмосферой праздника:

"Даже в отеле я слышу праздничный гул. Это настоящий праздник культуры, пропитанный славянским духом. Я даже попробовала местные блюда — холодник, драники. Это невероятно вкусно!"

Победа Батталиевой стала продолжением славных традиций казахстанских исполнителей, которые стабильно занимают призовые места на "Славянском базаре".