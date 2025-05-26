Министр культуры и информации РК Аида Балаева подвела итоги Республиканской недели репродуктивного здоровья, отметив, что широкомасштабная кампания стала примером эффективного межведомственного взаимодействия и вовлечённости гражданского общества, передает BAQ.KZ.

Кампания проходила с 12 по 16 мая 2025 года и была реализована по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК при поддержке Министерства культуры и информации. Её цель – формирование культуры заботы о здоровье и благополучии будущих поколений.

"Нам удалось продемонстрировать эффективное межведомственное взаимодействие во благо общей цели — здоровья будущих поколений", — заявила Аида Балаева.

Особое внимание в этом году было уделено вопросам планирования семьи, профилактике инфекций, передающихся половым путем, и формированию ответственного отношения к репродуктивному здоровью среди молодёжи.

По данным организаторов, в рамках кампании было проведено более 20 тысяч мероприятий, охвативших почти 500 тысяч человек — это вдвое больше, чем в 2024 году. Также было организовано свыше 78 тысяч бесплатных консультаций и более 8 тысяч тестирований на ИППП и ВИЧ.

В социальных сетях опубликовано около 360 тысяч постов, а в СМИ вышло более 1,5 тысяч материалов, посвящённых теме репродуктивного здоровья.

Министр выразила благодарность партнёрам кампании — Министерствам здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА), ВОЗ, ЮНЕСКО, а также казахстанским НПО и волонтёрам.

Балаева подчеркнула, что развитие культуры репродуктивного здоровья останется приоритетом в работе Национальной комиссии.