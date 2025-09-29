Недропользователи заплатят 50 млрд тенге за срыв контрактов по углеводородам
Министерство энергетики Казахстана подвело итоги мониторинга исполнения контрактных обязательств недропользователей в сфере углеводородов, передает BAQ.KZ.
С 1 июня 2025 года проведена комплексная проверка, в результате которой выявлены нарушения, сумма выставленных штрафов и задолженностей составила 50 млрд тенге, из них за 2024 год – 19 млрд тенге.
На сегодня в стране действует 327 контрактов на недропользование в сфере углеводородов, в том числе: на разведку – 133, на подготовительный период – 12, на добычу – 182.
По итогам проверки в адрес недропользователей направлено свыше 160 уведомлений. На данный момент погашено около 1 млрд тенге, работа по взысканию продолжается.
Кроме того, в течение 9 месяцев текущего года Министерством энергетики прекращено действие 11 контрактов на недропользование.
