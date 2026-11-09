Нефть Brent держится около 98 долларов за баррель в начале недели

Цены на нефть в понедельник утром почти не изменились. Brent торгуется у отметки 98 долларов за баррель, американская WTI немного подорожала.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent стоят 98,34 доллара за баррель, это на 0,02% ниже предыдущего закрытия. За торговую сессию цена колебалась от 96,73 до 98,43 доллара.

Декабрьские фьючерсы на американскую WTI подорожали на 0,45%, до 91,24 доллара за баррель.

Природный газ в США дорожает на 0,93%, до 3,03 доллара за миллион британских тепловых единиц. Европейский газ по индексу TTF в Нидерландах на последних торгах в пятницу подешевел на 5,61%, до 85,59 евро за мегаватт-час.