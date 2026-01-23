В Министерстве энергетики Казахстана состоялась встреча с представителями Министерства энергетики США и Посольства США — Дэвидом Уилбором и Гордоном Тейтом. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего энергетического сотрудничества между Казахстаном и Соединёнными Штатами Америки, а также перспективы его дальнейшего развития, передает BAQ.KZ.

Фото: Минэнерго РК

Особое внимание было уделено реализации стратегических приоритетов Казахстана в нефтегазовой отрасли. Вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов отметил ключевую роль крупных нефтегазовых проектов, которые имеют важнейшее значение для экономики страны и обеспечения энергетической безопасности

Наряду с нефтегазовой тематикой отдельный акцент был сделан на угольную отрасль и развитие углехимии. Стороны обсудили потенциал внедрения современных технологий переработки угля, повышения эффективности и экологичности производства, а также возможности международного сотрудничества в сфере углехимических проектов.

Фото: Минэнерго РК

Кроме того, в рамках встречи была подчеркнута значимость платформы Strategic Energy Dialogue (SED) между Казахстаном и США как эффективного механизма для расширения экспертного взаимодействия, обмена лучшими практиками и выработки совместных подходов по ключевым направлениям энергетической политики.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, развитии стратегического диалога в энергетической сфере и активном участии Казахстана в ключевых международных отраслевых площадках, включая CERAWeek.