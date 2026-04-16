Нефть по $80, доллар - 515: Аналитики резко пересмотрели прогнозы по экономике Казахстана

Ормузский пролив закрыт, Brent летит к $100, и профессиональные прогнозисты “переобулись” на ходу. Нацбанк Казахстана опубликовал свежий макроопрос и цифры в нём выглядят совсем иначе, чем ещё пару месяцев назад.

В общем, 14 крупнейших аналитических команд: Halyk Finance, BCC Invest, ING, Евразийский банк развития, Фридом Финанс и другие, со 2 по 8 апреля обновили свои прогнозы. Итог: нефть подорожает, тенге укрепится, экспорт взлетит. Но инфляция и ставка никуда не денутся. Разбираем главное.

Нефть: +$18 за баррель одним махом

Ещё в январе медианный прогноз по Brent на 2026 год был $62. Сейчас $80. Почти +29% за три месяца.

Причина лежит на поверхности: 28 февраля Ормузский пролив фактически закрылся на фоне конфликта США и Ирана. В марте Brent шёл по $103 в среднем за месяц, 2 апреля касался $128, сегодня торгуется около $95. EIA прогнозирует пик $115 во 2 квартале и откат к $88 к концу года.

Аналитики закладывают сценарий нормализации в $80 в среднем за год это ниже текущих котировок. То есть ждут деэскалации и возвращения судоходства через пролив до конца 2026 года. Прогнозы на 2027 и 2028 годы тоже подняли до $70 против $63,7 и $65,3 ранее.

Тенге ждет укрепление по всему горизонту

Доллар будет дешеветь относительно предыдущих ожиданий:

- 2026: 515 тенге (было 535)

- 2027: 532,5 тенге (было 555)

- 2028: 550 тенге (было 578)

Для сравнения, средний курс 2025 года составил 521,6 тенге. То есть в 2026-м аналитики ждут даже небольшого укрепления к прошлому году. Логика простая: $80 за баррель плюс рост экспорта = меньше давления на валюту.

Экспорт пробьёт $100 млрд к 2028 году

Прогноз экспорта товаров и услуг на 2026 год подняли с $83,7 до $98 млрд - плюс $14 млрд за один раунд опроса. Это почти целиком нефтяная история. В 2027 году ждут $96,5 млрд, в 2028-м - $100,6 млрд. Казахстан впервые войдёт в клуб стран со стомиллиардным экспортом.

Импорт тоже растёт – $83 млрд в 2026 году (было $73), $85,8 в 2027-м, $89,3 в 2028-м. Торговый профицит остаётся в комфортной зоне $15 млрд.

Инфляция и ставка

Прогноз инфляции на 2026 год - 10%, увы не изменился. На 2027-й подняли с 8,0% до 8,6%. На конец 2025 года инфляция составила 12,3%, в феврале 2026-го замедлилась до 11,7%. До таргета в 5% ещё долго.

Базовая ставка сейчас 18% удерживается с 10 октября 2025 года. К концу 2026 года аналитики ждут снижения до 15,9%. Но прогноз на 2027 год подняли сразу на 1,3 п.п, с 12,0% до 13,3%. Это главный негативный сигнал опроса: цикл смягчения будет медленнее, чем рассчитывали раньше. Следующее решение Нацбанка назначены на 24 апреля.

Нейтральная ставка оценивается в 10%. На 2028 год аналитики ждут 11,3%. То есть даже через три года денежно-кредитная политика останется жёсткой относительно равновесного уровня.