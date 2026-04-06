Мировые цены на нефть продолжают рост. По состоянию на 6 апреля 2026 года стоимость нефти марки Brent достигла $109,85 за баррель, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Investing.com, за сутки котировки выросли на 0,82 доллара (+0,75%). В течение дня нефть торговалась в диапазоне от $109,03 до $111,68 за баррель, что указывает на сохраняющуюся волатильность рынка.

Скриншот www.investing.com

При этом в годовом выражении диапазон колебаний остаётся широким - от $58,40 до $119,50 за баррель, что отражает влияние геополитических факторов и нестабильность глобального спроса и предложения.

Рост цен на нефть продолжается на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Риски перебоев поставок, в том числе через Ормузский пролив, поддерживают котировки на высоком уровне.

Цена нефти 100 долларов: выгодно ли это Казахстану?

Высокие мировые цены на нефть остаются выгодными для Казахстана, однако на внутреннем рынке действует иная ценовая политика. Об этом рассказывал директор общественного фонда «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов. По словам эксперта, сегодня Казахстан продаёт нефть на внешние рынки примерно по 100 долларов за баррель, тогда как внутри страны цена рассчитывается значительно ниже - около 25 долларов за баррель.

«Для Казахстана цена нефти в 100 долларов за баррель выгодна. Однако мы не продаём её на внутреннем рынке по мировым ценам. Если на экспорт нефть идёт по 100 долларов, то внутри страны она реализуется примерно по 25 долларов», - отметил Жумагулов.

Эксперт также прокомментировал текущую геополитическую ситуацию. По его словам, транспортировка нефти через Ормузский пролив продолжается, а Иран не прекращал экспорт сырья, что влияет на глобальное предложение.

При этом доля Казахстана на мировом нефтяном рынке составляет около 2%, поэтому ключевым приоритетом остаётся стабильность внутреннего рынка.