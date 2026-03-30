Высокие мировые цены на нефть остаются выгодными для Казахстана, однако на внутреннем рынке действует иная ценовая политика. Об этом заявил директор общественного фонда «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов , передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, сегодня Казахстан продаёт нефть на внешние рынки примерно по 100 долларов за баррель, тогда как внутри страны цена рассчитывается значительно ниже — около 25 долларов за баррель.

«Для Казахстана цена нефти в 100 долларов за баррель выгодна. Однако мы не продаём её на внутреннем рынке по мировым ценам. Если на экспорт нефть идёт по 100 долларов, то внутри страны она реализуется примерно по 25 долларов», - отметил Жумагулов.

Ормузский пролив и ситуация на рынке

Эксперт также прокомментировал текущую геополитическую ситуацию. По его словам, транспортировка нефти через Ормузский пролив продолжается, а Иран не прекращал экспорт сырья, что влияет на глобальное предложение.

При этом доля Казахстана на мировом нефтяном рынке составляет около 2%, поэтому ключевым приоритетом остаётся стабильность внутреннего рынка.

Спрос на топливо растёт

Жумагулов отметил, что в Казахстане ежегодно увеличивается спрос на горюче-смазочные материалы. Это связано с ростом населения и увеличением количества автомобилей.

«Прежде всего нам нужно думать о внутреннем рынке. Население растёт, увеличивается количество автомобилей, а значит, спрос на топливо в будущем будет только расти», - подчеркнул он.

Редкоземельные металлы не заменят нефть

Несмотря на рост интереса к редкоземельным металлам, они не смогут заменить нефтяной сектор, считает эксперт.

«Редкие металлы сейчас в тренде, но они не способны заменить нефть. Нефтяная отрасль ежегодно приносит в бюджет около 10 млрд долларов налогов, тогда как редкоземельные металлы не обеспечивают такого уровня поступлений и требуют значительных льгот», - добавил Жумагулов.

По его мнению, для Казахстана важно сохранять присутствие иностранных нефтедобывающих компаний, поскольку это обеспечивает стабильность отрасли и приток инвестиций.

Напомним, ранее Казахстан представил приоритетные направления развития нефтяной отрасли на международной конференции CERAWeek.