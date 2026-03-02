Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Ras Tanura был остановлен после атаки беспилотника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает BAQ.kz. Решение принято в качестве меры предосторожности на фоне эскалации военных ударов в регионе.

Серия атак на Ближнем Востоке продолжается уже третий день. Удары Израиля и США, а также ответные действия Ирана привели к остановке ряда нефтяных и газовых объектов.

Государственная компания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura мощностью 550 тыс. баррелей в сутки. Предприятие является частью крупного энергетического комплекса на побережье Персидского залива и играет ключевую роль в экспорте саудовской нефти.

Остановлена добыча в Иракском Курдистане

В Иракском Курдистане большинство нефтяных компаний временно прекратили добычу нефти в целях безопасности, несмотря на отсутствие повреждений инфраструктуры.

В феврале регион экспортировал около 200 тыс. баррелей нефти в сутки через трубопровод в турецкий порт Джейхан.

Добычу приостановили компании:

DNO

Gulf Keystone Petroleum

Dana Gas

HKN Energy

Израиль остановил крупнейшее газовое месторождение

На шельфе Израиля было остановлено крупнейшее газовое месторождение Leviathan, оператором которого является Chevron. Кроме того, компания Energean остановила производственное судно, обслуживающее более мелкие газовые месторождения. Это уже привело к сокращению экспорта газа в Египет.

Эксперты отмечают, что массовая остановка нефтегазовых объектов может повлиять на мировой рынок энергоресурсов и привести к росту цен на нефть и газ, если ситуация продолжит ухудшаться.