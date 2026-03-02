Нефтегазовые гиганты останавливаются на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Массовая остановка объектов может привести к росту цен на нефть и газ.
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Ras Tanura был остановлен после атаки беспилотника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает BAQ.kz. Решение принято в качестве меры предосторожности на фоне эскалации военных ударов в регионе.
Серия атак на Ближнем Востоке продолжается уже третий день. Удары Израиля и США, а также ответные действия Ирана привели к остановке ряда нефтяных и газовых объектов.
Государственная компания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura мощностью 550 тыс. баррелей в сутки. Предприятие является частью крупного энергетического комплекса на побережье Персидского залива и играет ключевую роль в экспорте саудовской нефти.
Остановлена добыча в Иракском Курдистане
В Иракском Курдистане большинство нефтяных компаний временно прекратили добычу нефти в целях безопасности, несмотря на отсутствие повреждений инфраструктуры.
В феврале регион экспортировал около 200 тыс. баррелей нефти в сутки через трубопровод в турецкий порт Джейхан.
Добычу приостановили компании:
- DNO
- Gulf Keystone Petroleum
- Dana Gas
- HKN Energy
Израиль остановил крупнейшее газовое месторождение
На шельфе Израиля было остановлено крупнейшее газовое месторождение Leviathan, оператором которого является Chevron. Кроме того, компания Energean остановила производственное судно, обслуживающее более мелкие газовые месторождения. Это уже привело к сокращению экспорта газа в Египет.
Эксперты отмечают, что массовая остановка нефтегазовых объектов может повлиять на мировой рынок энергоресурсов и привести к росту цен на нефть и газ, если ситуация продолжит ухудшаться.
