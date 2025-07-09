В социальной сети Threads появилось неожиданное объявление о продаже нефтяного месторождения в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Автор оценил объект в 17 миллионов долларов США и предложил всем заинтересованным обращаться напрямую — документы, по словам продавца, готовы предоставить по запросу.

В комментариях под публикацией уточняется, что месторождение находится ближе к порту Актау, в направлении Узбекистана, и находится в частной собственности. Также отмечается, что автор объявления готов выйти на связь с потенциальными инвесторами.

Появление такого предложения в соцсетях вызвало активное обсуждение: пользователи отнеслись к посту с долей иронии, отмечая необычность способа продажи стратегически важного ресурса.

Официальные органы на момент публикации не комментировали законность выставления нефтяного месторождения на продажу через социальные сети. Неизвестно также, есть ли у объекта утверждённые запасы и лицензии на разработку.

Это не первый раз, когда в Казахстане продают необычную недвижимость через соцсети. Ранее агент по недвижимости вызвала бурю эмоций в Instagram, опубликовав объявление о продаже настоящей пещеры в Алматинской области.