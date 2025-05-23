Проблема дефицита комфортного жилья в Казахстане приобретает всё более острый характер. Как заявляют аналитики energyprom.kz, несмотря на заявленный рост объёмов строительства, динамика ввода новых жилых площадей не успевает за темпами урбанизации, а в ряде регионов ситуация уже близка к критической, передает BAQ.KZ.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики, обеспеченность жильём в среднем по стране составляет лишь 24,5 квадратных метра на человека, в то время как международный стандарт, рекомендованный ООН, — 30 кв. м. За последние пять лет этот показатель вырос всего на 2,3 кв. м. При таких темпах Казахстан достигнет минимального порога комфортного жилья не раньше 2040 года.

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Жамбылской области — всего 18,8 кв. м на человека. Чуть лучше дела обстоят в Жетысуской (19,9 кв. м) и Абайской (20,4 кв. м) областях. Эти регионы хронически недофинансированы, страдают от слабой инфраструктуры и оттока населения, а уровень спроса на новое жильё здесь минимален — не из-за отсутствия потребности, а из-за низкой платёжеспособности.

Контрастом выглядят Алматы (30,6 кв. м) и Астана (32,3 кв. м), где наблюдается активная миграция и рост застройки. Однако и там стремительное расширение мегаполисов приводит к перегрузке транспортной и социальной инфраструктуры.

Резкий перекос в обеспеченности жильём уже приводит к социальному напряжению. В высокоурбанизированных регионах растут цены на аренду, перегружаются детские сады и школы, возникает дефицит парковок и общественного транспорта.

"Казахстан нуждается не просто в квадратных метрах, а в грамотной, умной застройке. Без комплексного подхода к созданию жилых районов, с полным набором социальной, инженерной и цифровой инфраструктуры, мы будем и дальше задыхаться в бетонных клетках", - считает эксперт по городскому планированию Арман Сейтказин.

Проектируемый город Алатау близ Алматы, создаваемый по концепции Smart City, может стать полигоном для внедрения новых строительных стандартов. Однако в масштабах страны это капля в море.

Если жилищная политика не будет пересмотрена в ближайшие годы, Казахстан рискует столкнуться с системным жилищным коллапсом: плотность застройки без инфраструктуры, социальная сегрегация, рост недовольства и падение качества жизни в крупных городах.