В Костанайской области выявлены факты незаконной промышленной деятельности, связанной с нарушением экологического законодательства, передает BAQ.KZ.

Специализированная природоохранная прокуратура обнаружила два нелегальных завода по производству бетона и бетонных изделий, работавших без обязательных экологических разрешений.

Как установили надзорные органы, промышленные объекты на протяжении длительного времени осуществляли деятельность на территории города Тобыл без оформления необходимых разрешительных документов. При этом предприятия продолжали производство, несмотря на требования законодательства в сфере охраны окружающей среды.

По выявленным фактам в отношении владельцев заводов были возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы рассмотрены судом, который признал нарушения обоснованными и принял решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

В результате нарушителям назначены штрафы на общую сумму свыше 3 миллионов тенге. Кроме того, судом вынесено решение о запрете дальнейшей деятельности предприятий до полного оформления экологической документации в установленном порядке.

В природоохранной прокуратуре подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению экологических нарушений будет продолжена, а соблюдение требований экологического законодательства остается обязательным для всех субъектов хозяйственной деятельности.